طالبة بالابتدائية تعتدى على زميلتها بالسكين داخل مدرسة بالإسكندرية

تقدم المواطن أحمد حسن عبد العال 54 سنة صاحب محل، ببلاغ لقسم شرطة العامرية ثان حمل رقم 12163 لسنة 2015 جنح العامرية، يتهم فيها طالبة بالصف السادس الابتدائى بمدرسة نجع أبو الرواس غرب الإسكندرية، بالاعتداء على ابنته رحيق بالسكين، مما تسبب فى إصابتها بجرح قطعى فى اليد.

ووفقا للبلاغ يحكى والد الطفلة تفاصيل الواقعة قائلاً: "أنا لدى 54 سنة ولم أنجب سوى رحيق ورغبت فى تعليمها لتدخل الكلية التى ترغب بها وتتولى منصبا يؤهلها للاعتماد على نفسها بعد وفاتى، فأرسلتها إلى المدرسة، بالإضافة إلى الدروس الخصوصية التى تأخذها بعد ذلك، وهى متفوقة ومؤدبة بشهادة المدرسين وناظر المدرسة".

ويكمل أحمد: "المدرسة دائماً فى حالة من الهرج والمرج وأوصيت الأساتذة والمدرسين بإبعاد ابنتى والحفاظ عليها من الشغب الذى يحدث فى المدرسة لاعتياد الطلبة على الاعتداء على بعضهم البعض بالضرب، ولكنى تفاجأت أمس بعد عودتها من المدرسة ويدها ملفوفة بقماش أبيض والدم ينزف من يدها".

ويقول أحمد: "أخبرتنى رحيق أن زميلاتها فى الفصل الدراسى قررن عمل حفل عيد ميلاد لإحداهن وكان بحيازتهن سكين، وأثناء قيامهن بالرقص والغناء، أخبرتهن رحيق عن رغبتها فى التدارس والتركيز فقامت زميلتها الطفلة ميار بالاعتداء عليها بالسب ثم جرحها بالسكين الذى كانت تحوزه، مما أسفر عن إصابتها بجرح قطعى باليد".

ويضيف أحمد فى محضره "ناظر المدرسة قام بتكميم الجرح لابنتى وإعادتها إلى المنزل مبكراً دون حتى أن يفتح تحقيقا بالواقعة أو يستدعى ولى أمر الطالبة، وأوصاها بتطبيب الجرح عند عودتها وعدم وضع يدها بالماء"، مضيفًا: "ابنتى ليست حمل كل هذه الآلام وهى طفلة وعندما ذهبنا لعمل تقرير طبى كانت تصرخ من مشاهد الدماء والتى كانت تراها من مصابين ومجروحين آخرين، ولا ترغب فى الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى مخافة أن يقوم أحدهم بالاعتداء عليها مرة أخرى".

وتابع: "هى دى آخرة التعليم فى مصر، كل الناس بتطالب بتعليم البنات ولما عملنا كده رجعولنا مصابين مش هستناها ترجعلى مقتولة".