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نادى القضاة: سنشرف على الانتخابات بسيناء مهما كانت المخاطر

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نادى القضاة: سنشرف على الانتخابات بسيناء مهما كانت المخاطر نادى القضاة: سنشرف على الانتخابات بسيناء مهما كانت المخاطر
أكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، وعضو غرفة عمليات النادى ووزارة العدل للتواصل مع المشرفين على اللجان الانتخابية، أن القضاة سيشرفون على الانتخابات البرلمانية بسيناء مهما كانت المخاطر هناك، ولن يتخلوا عن أداء أى واجب وطنى أيا كانت الظروف، طالما أن اللجنة العليا قررت إجراء الانتخابات بهذه المناطق.

يأتى ذلك بعد اغتيال أمين حزب النور والمرشح لعضوية مجلس النواب بشمال سيناء على أيدى مسلحين، ومطالبة أحد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بوقف الانتخابات فى سيناء بسبب العمليات الإرهابية حفاظًا على حياة المشاركين فى العملية الانتخابية من مواطنين وقضاة وموظفين.

وقال "قنديل" فى تصريح لـ"اليوم السابع": "القضاة مستعدون للإشراف على الانتخابات فى سيناء ولكن نطالب بالتأمين الكافى للقضاة ولجميع المشاركين فى العملية النتخابية ليكون التأمين على أعلى مستوى، والقوات المسلحة والشرطة المصرية قادرة على التأمين الكامل للانتخابات البرلمانية حتى نهايتها لإنجاز الاستحقاق الانتخابى الأخير من خارطة المستقبل".

وتجرى الانتخابات فى محافظتى شمال وجنوب سيناء فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومى 22 و23 نوفمبر المقبل، ضمن 13 محافظة من بينها القاهرة.
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