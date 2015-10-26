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بالفيديو والصور.. استقبال الموسيقار العالمى "يانى" بالورود فى مطار القاهرة

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بالفيديو والصور.. استقبال الموسيقار العالمى "يانى" بالورود فى مطار القاهرة بالفيديو والصور.. استقبال الموسيقار العالمى "يانى" بالورود فى مطار القاهرة
رصدت كاميرا "اليوم السابع"، استقبال الموسيقار العالمى "يانى"، بحفاوة بالغة والترحيب بوصوله إلى مطار القاهرة الدولى، وكان فى استقباله اللواء طيار أحمد جنينة رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى والعاملين بمطار القاهرة الدولى، حيث قامت العلاقات العامة بتقديم باقة ورود فور نزوله من الطائرة وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة الخدمة المميزة.

وحرص عدد من العاملين بالمطار، على التقاط الصور التذكارية، والـ"سليفى" مع الموسيقار العالمى "يانى" عقب إنهاء إجراءات وصوله المطار.

ووجدت زيارة "يانى" لمصر صدى كبيرا لكل عشاق الفنان العالمى، فلأول مرة تلتقى موسيقاه مع أهرامات الجيزة وهو ما زاد من أهمية الحفل، والمعروف عن يانى أنه مغرم بموسيقى الشعوب لدرجة أنه كلما زار إحدى الدول خرج منها بعمل موسيقى يمزج بين فكره الخاص وبين موسيقى هذه الدولة وسبق وفعل هذا عندما زار دولا مثل الهند والصين، وبالتالى ربما تشهد زياراته لمصر عملا يجسد فكره.

وكان قد استقبل مطار القاهرة الدولى الموسيقار العالمى "يانى" الذى وصل القاهرة فى زيارة لمصر لإحياء حفله الأول بمسرح الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة، ضمن جولته بالمنطقة والتى تشمل أيضا الإمارات، حيث يقدم حفله هناك يوم 6 نوفمبر القادم بحسب ما أعلنه موقعه الرسمى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>الموسيقار العالمى "يانى" يصل القاهرة لإحياء حفله الأول تحت سفح الأهرامات
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مصر 365

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