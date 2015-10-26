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الجيش يرسل كميات أغذية إضافية للمتضررين من الأمطار بالإسكندرية

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الجيش يرسل كميات أغذية إضافية للمتضررين من الأمطار بالإسكندرية الجيش يرسل كميات أغذية إضافية للمتضررين من الأمطار بالإسكندرية
أعلنت القوات المسلحة أنه فى إطار جهودها لدعم أجهزة الدولة والتغلب على الآثار الناجمة عن موجة الأحوال الجوية السيئة التى تشهدها محافظة الإسكندرية، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعطى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بسرعة إعداد وتوزيع كميات إضافية من المواد الغذائية والمهمات والأغطية المقدمة من القوات المسلحة للمعاونة فى تخفيف العبء عن المواطنين المتضررين من أبناء محافظة الاسكندرية.

وقد تحركت فجر اليوم عدد من الشاحنات المحملة بالحصص الغذائية والأغطية متوجهة إلى مدينة الإسكندرية، تمهيدا لتوزيعها على المستحقين بالتعاون بين المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وكانت المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية قد قامتا بدفع العديد من السيارات المجهزة كفنطاس والمزودة بطلمبات لكسح وشفط المياه للمعاونة فى سرعة السيطرة على الأوضاع وإزالة المياه من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة الإسكندرية.
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