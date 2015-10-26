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ارتفاع عدد ضحايا زلزال باكستان إلى 34 قتيلا و150 جريحاً

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ارتفاع عدد ضحايا زلزال باكستان إلى 34 قتيلا و150 جريحاً ارتفاع عدد ضحايا زلزال باكستان إلى 34 قتيلا و150 جريحاً
ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال الذى ضرب باكستان منذ قليل، إلى 34 قتيلا و150 جريحا آخرين، وذلك وفق ما نقلت قناة سكاى نيوز.

وفى ذات السياق، قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا كبيرا ضرب شمال شرق أفغانستان، اليوم الاثنين، مما تسبب فى هزات شعر بها سكان العاصمة كابول كما شعر بها أيضا سكان فى شمال الهند وباكستان.

وقال مسئولون فى باكستان، إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب حوالى 100 شخص بجروح بحسب مصادر طبية، ووقع الزلزال على عمق 196 كيلو مترا، وكان مركزه على بعد 82 كيلو مترا جنوب شرقى فيض آباد فى منطقة نائية بأفغانستان فى منطقة هندو كوش الجبلية.

وكانت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قالت فى بادئ الأمر إن الزلزال قوته 7.7 درجة ثم خفضته إلى 7.6 درجة ثم فى وقت لاحق خفضت قوة الزلزال إلى 7.5 درجة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>- وفاة 4 أشخاص وإصابة 100 فى أول إحصاء لزلزال باكستان والهند
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>- بالفيديو والصور.. زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب الهند وشمالى باكستان (تحديث)
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