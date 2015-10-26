سيدة تتهم زوجها بخنق رضيعها بـ"فوطة" لفشله فى تدبير احتياجات المنزل بالمحلة

تقدمت ربة منزل تدعى "هيام.ا.م.ع" 25 سنة ربة منزل مقيمة قرية سامول مركز المحلة ببلاغ بمركز شرطة المحلة، أمام العميد طارق داود مأمور المركز، تتهم فيه زوجها "محمد.ع.ا" 27 سنة عامل بمصنع تطريز بخنق طفلهما الرضيع، والذى يبلغ من العمر سنة وشهرين باستخدام فوطه حتى فارق الحياة، لفشله فى تدبير متطلبات الحياة اليومية.

انتقل الرائد محمد العيسوى رئيس مباحث مركز المحلة لمعاينة الجثة، وتبين وجود زرقة فى جسم الطفل وتم التحفظ عليها لمستشفى المحلة العام، جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية يضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود وضباط مباحث مركز المحلة.