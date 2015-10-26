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القوات المسلحة تتسلم المقار الانتخابية في الأقصر

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القوات المسلحة تتسلم المقار الانتخابية في الأقصر القوات المسلحة تتسلم المقار الانتخابية في الأقصر

أرشيفية

تسلمت اليوم الاثنين القوات المسلحة المقار الانتخابية بمحافظة الأقصر، وذلك استعدادًا لبدء جولات الإعادة في الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى بالأقصر.

وحرصت قوات الجيش على تفتيش وفحص كافة المحال والمتاجر الملاصقة للجان بالمدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب وسط تعاون غير مسبوق من الأهالى.

وبلغ عدد المقار الانتخابية التي ستجري فيها جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بمحافظة الأقصر 172 مقرا بها 378 لجنة، حيث وصل إجمالي عدد لجان المخصصة للرجال إلى 93 لجنة وعدد اللجان المخصصة للسيدات 89 لجنة واللجان المشتركة من السيدات والرجال.

ومن المقرر أن تنطلق ،جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب صباح غداً،  في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان و الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر.

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