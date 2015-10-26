الموسيقار العالمي «ياني» يصل القاهرة لإحياء حفله الأول تحت سفح الأهرامات

استقبل مطار القاهرة الدولي، الموسيقار العالمي “ياني”، الذي وصل القاهرة في زيارة لمصر لإحياء حفله الأول بمسرح الصوت والضوء تحت سفح الاهرامات في العاشرة مساء الجمعة القادمة، ضمن جولته بالمنطقة، والتي تشمل أيضاً الإمارات، حيث يقدم حفلة هناك يوم 6 نوفمبر القادم، بحسب ما أعلنه موقعه الرسمي، فوجئ ”ياني” فور نزوله من الطائرة بمقطوعاته الموسيقية تذاع داخل السماعات الداخلية لمطار القاهرة، فتوجه بالشكر.

وكان في استقباله بالمطار اللواء طيار احمد جنينه رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والعاملين بمطار القاهرة الدولي، حيث قامت العلاقات العامة بتقديم باقة ورود فور نزوله من الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، وتم انهاء إجراءات وصوله باستراحة الخدمة المميزة.

وجدت زيارة “يانى” لمصر صدى كبيرًا لكل عشاق الفنان العالمي، فلأول مرة تلتقى موسيقاه مع أهرامات الجيزة، وهو ما زاد من أهمية الحفل ، والمعروف عن “ياني” انه مغرم بموسيقى الشعوب، لدرجة انه كلما زار إحدى الدول لابد أن يخرج منها بعمل موسيقي يمزج بين فكره الخاص وبين موسيقى هذه الدولة، وسبق وفعل هذا عندما زار دولًا مثل الهند والصين، وبالتالى ربما تشهد زياراته لمصر عملا يجسد فكره .