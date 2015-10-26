سفير السعودية بلندن يتهم زعيم المعارضة البريطانى بانتهاك قواعد الاحترام

وجه السفير السعودى لدى المملكة المتحدة، الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، انتقادات حادة لزعيم حزب العمال البريطانى جريمى كوربين، واتهمه "بانتهاك قواعد الاحترام" بين بلاده والمملكة المتحدة.

وقال السفير السعودى فى مقاله نشرتها صحيفة (الديلى تليجراف) أن "الشراكة الاستراتيجية الهامة بين بريطانيا والسعودية أضحت مهددة وبشكل مفاجىء". تابع: "انه على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك تغيير ينذر بالخطر فى الطريقة التى يتم بها التعاطى مع السعودية فى بريطانيا."

وأضاف "أحد الأمثلة الأخيرة التى تم فيها انتهاك هذا الاحترام المتبادل عندما ادعى جريمى كوربين، زعيم المعارضة، أنه أقنع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإلغاء عقد السجون مع السعودية قيمته5.9 مليون جنيه إسترلينى لتدريب أفراد السجون فى السعودية وتزامن هذا القرار مع حملة قامت بها مؤسسات إعلامية ربطت إلغاء العقد بسلسلة من القضايا المحلية فى المملكة".

وتابع الأميرمحمد بن نواف "إذا كانت العلاقات التجارية المكثفة بين البلدين ستصبح محلا لتأثير أيديولوجيات معينة فعندها سيتعرض هذا التبادل التجارى الحيوى للخطر... ونريد استمرار هذه العلاقات ولكننا لن نقبل أن يحاضر أحد علينا، قرارات متسرعة بدافع تحقيق مكاسب قصيرة الأجل غالبا ما تضر أكثر مما تنفع على المدى الطويل."

وحث السفير السعودى على احترام نظام الشريعة الإسلامية فى المملكة العربية السعودية، وأبرز أعمالها لمحاربة التطرف الإسلامى.

كان كوربين قد طالب حكومة بلاده فى أول مؤتمر للحزب فى سبتمبر الماضى بإثارة قضية الشاب على محمد باقر النمر المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية، مطالبا رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإلغاء مشاركة بريطانيا فى مناقصة لتقديم خدمات للسجون السعودية.

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