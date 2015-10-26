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مدير الأزمات بجنوب سيناء: فتح جميع الطرق ما عدا "وداى وتير" بنويبع

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مدير الأزمات بجنوب سيناء: فتح جميع الطرق ما عدا "وداى وتير" بنويبع مدير الأزمات بجنوب سيناء: فتح جميع الطرق ما عدا "وداى وتير" بنويبع
قال العميد عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، إن كافة الطرق مفتوحة ماعد طريق "وادى وتير" فى نويبع.

واستطرد فى تصريحات صحفية: جميع المعدات الثقيلة تعمل من أول ضوء بطريق طور سيناء- رأس محمد، وطريق وادى سعال- سانت كاترين، وطريق وادى فيران- أبوزنيمة، وطريق طور سيناء- وداى فيران، لتطهير الطرق من الأحجار والأتربة وآثار السيول والأمطار التى هطلت أمس على جميع مدن المحافظة وتنهى أعمال التطهير مع آخر ضوء.

وأشار خضر إلى أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون طقسًا غير مستقر حتى باكر مما يؤدى لسقوط أمطار وسيول.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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