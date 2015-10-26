نفق رشدى بالإسكندرية تغمره مياه الأمطار

مازالت الأجهزة التنفيذية، تعمل على رفع تداعيات موجة الطقس السيئ التى ضربت الإسكندرية أمس، حيث غمرت المياه نفق منطقة رشدى، مما أعاق حركة المارة وحال دون عبور المشاة.

من جانبها، قامت الدكتورة سعاد الخولى، القائمة بأعمال محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية على الأنفاق لسحب تجمعات المياه بها، مضيفة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تمت السيطرة على المياه ونحاول الحل.

وأضافت أن جميع الأجهزة التنفيذية موجودة بالشارع من سيارات الصرف ورؤساء الأحياء.

كما أكدت تكثيف أعمال رفع المياه والقمامة من حول المدارس واللجان الانتخابية، استعدادًا للانتخابات غدًا، مشيرة إلى أن غرفة عمليات المحافظة تتلقى الإخطارات ويتم التعامل معها على الفور.