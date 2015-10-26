حريق في معمل مدرسة أبو كشيك الابتدائية بسبب ماس كهربائي بمطروح

تلقى قسم شرطة النجيلة، غرب مدينة مرسى مطروح، بلاغا بنشوب حريق داخل مدرسة أبو كشيك الابتدائية المشتركة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق الذي اندلع بغرفة معمل المدرسة وإخماده .

تلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح إخطارا، اليوم الاثنين، أن الحريق اندلع في وقت لا يتواجد فيه التلاميذ بالمدرسة، وتبين من الفحص، نشوب حريق داخل غرفة المعمل الخاص بالمدرسة واحتراق بعض محتوياته وهى عبارة عن 2 دولاب صاج، بداخلهما بعض الأوراق القديمة ودولاب خشبي وتلف ميزان حساس، كان داخل صندوق خشبي و 2 مقعد خشبي و 6 كشاف.

ويرجح نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو وفيات بالأشخاص أو تلفيات بالمدرسة.

كلف فرع الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة اللازمة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة .