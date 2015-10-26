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جامعة بني سويف تكرم الإعلاميين المشاركين في تدريب طلاب كلية الإعلام‎

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جامعة بني سويف تكرم الإعلاميين المشاركين في تدريب طلاب كلية الإعلام‎ جامعة بني سويف تكرم الإعلاميين المشاركين في تدريب طلاب كلية الإعلام‎

المتدربين

تنظم جامعة بني سويف، اليوم الإثنين، احتفالية  لتكريم رجال الإعلام بالمؤسسات الصحفية  واتحاد الإذاعة والتليفزيون ووكالة الأهرام للإعلان، الذين اسهموا في التدريب العملي لطلاب كلية الإعلام في الإجازة الصيفية، وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة.

صرح أمين لطفي رئيس الجامعة، أن ذلك يأتي اهتمامًا وتقديرًا للإعلام والإعلاميين في الوقت الحالي في مواجهة المشكلات والأحداث الجارية في مختلف المجالات التعليمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما يساهم في تحقيق النهضة المجتمعية، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لكافة جموع الإعلاميين لما يبذلونه من مجهودات إعلامية للنهوض بوطننا الحبيب وجامعة بني سويف.

وأشار لطفي أن الجامعة توفر المناخ الملائم لطلاب كلية الإعلام، حيث تعتزم خلال الفترة المقبلة تنظيم عددًا من الزيارات الميدانية للمؤسسات الإعلامية والإعلانية وعدد من مؤسسات الدولة ذات الصلة بالعمل الإعلامي لنقل الخبرات لطلاب الكلية بالتخصصات المختلفة.

وأضاف عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام بالجامعة، أن طلاب الكلية بقسم الصحافة قد تم تدريبهم  بمقر كبار الصحف ومنها مقر جريدة الجمهورية ومقر جريدة روزاليوسف ومقر جريدة الوفد، وكذلك مقر جريدة المصري اليوم والمواقع والبوابات الإلكترونية مثل موقع جريدة فيتو، حيث تم تدريب الطلاب على كافة مراحل صناعة وإنتاج المادة الصحفية .

 

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