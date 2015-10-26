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بالصور.. طلاب مدارس الإيمان يزورون مديرية أمن الفيوم

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بالصور.. طلاب مدارس الإيمان يزورون مديرية أمن الفيوم بالصور.. طلاب مدارس الإيمان يزورون مديرية أمن الفيوم
استقبل اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، تلاميذ مدرسة الإيمان الخاصة لغات بديوان عام المديرية، والذين قاموا بزيارة إلى المديرية لتقديم التحية لضباط الشرطة على دورهم ومجهوداتهم.

كان فريق من هيئة التدريس بالمدرسة قاموا باصطحاب التلاميذ لزيارة مديرية أمن الفيوم، والتعرف على دور ضباط الشرطة وتقديم التحية لهم على جهودهم، واستقبلهم مدير أمن الفيوم ورحب بزيارتهم وقام الضباط بقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الفيوم باصطحاب التلاميذ بجولة داخل المديرية قام خلالها التلاميذ بإنشاد الأغانى الوطنية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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