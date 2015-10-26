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ضبط مواطن أثناء تهريبه 5 طن قطن من الشرقية للفيوم

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ضبط مواطن أثناء تهريبه 5 طن قطن من الشرقية للفيوم ضبط مواطن أثناء تهريبه 5 طن قطن من الشرقية للفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط سائق من محافظة الشرقية يقود سيارة نقل محملة بـ5 طن قطن وذلك بالمخالفة للقراري الوزاري بشأن حظر نقل الأقطان بين المحافظات وتم التحفظ علي السيارة والأقطان وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقي اخطارا بضبط سيارة نقل قيادة المدعو حسام ص أ 29 سنة سائق ومقيم محافظة الشرقية محملة ب 5 طن قطن وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري بحظر نقل الأقطان بين المحافظات وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 18478 لسنة 2015 جنح مركز شرطة طامية وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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مصر 365