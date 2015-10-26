أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة سوهاج يخصص رقم "واتس آب" للتواصل مع الطلاب

Google+ Print
رئيس جامعة سوهاج يخصص رقم "واتس آب" للتواصل مع الطلاب رئيس جامعة سوهاج يخصص رقم "واتس آب" للتواصل مع الطلاب
أعلن الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه رئيس جامعة سوهاج، أنه استمرارًا لتطوير وتيسير سبل الاتصال والتواصل بين قيادة الجامعة والطلاب، فقد تم تخصيص رقم جديد "واتس آب" 01012493490 مخصص فقط لاستقبال استفسارات وآراء ومقترحات وشكاوى الطلاب.

جاء ذلك خلال حفل استقبال طلاب المدن الجامعية والاحتفالات بانتصارات أكتوبر، بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم، والدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج، وكمال أبوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والأمناء المساعدين للجامعة والطلاب وأولياء الأمور.

وقال رئيس الجامعة إن هذه الخدمة تم استحداثها للرد على استفسارات الطلاب أولا بأول وحل جميع مشكلاتهم من خلال تلقى الردود من المنسق الإعلامى لرئيس الجامعة، بعد التنسيق مع جميع قيادات الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365