رئيس جامعة سوهاج يخصص رقم "واتس آب" للتواصل مع الطلاب

أعلن الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه رئيس جامعة سوهاج، أنه استمرارًا لتطوير وتيسير سبل الاتصال والتواصل بين قيادة الجامعة والطلاب، فقد تم تخصيص رقم جديد "واتس آب" 01012493490 مخصص فقط لاستقبال استفسارات وآراء ومقترحات وشكاوى الطلاب.

جاء ذلك خلال حفل استقبال طلاب المدن الجامعية والاحتفالات بانتصارات أكتوبر، بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم، والدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج، وكمال أبوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والأمناء المساعدين للجامعة والطلاب وأولياء الأمور.

وقال رئيس الجامعة إن هذه الخدمة تم استحداثها للرد على استفسارات الطلاب أولا بأول وحل جميع مشكلاتهم من خلال تلقى الردود من المنسق الإعلامى لرئيس الجامعة، بعد التنسيق مع جميع قيادات الجامعة.