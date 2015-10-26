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تحرير 186 محضراً للمخالفين فى حملة إزالة موسعة بـ"إسنا"

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تحرير 186 محضراً للمخالفين فى حملة إزالة موسعة بـ"إسنا" تحرير 186 محضراً للمخالفين فى حملة إزالة موسعة بـ"إسنا"
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة إزالة مكبرة بوسط المدينة، اليوم الاثنين.

أسفرت الحملة التى قادها الملازم أول محمد فتحى رئيس وحد المرافق بإسنا، عن تحرير 55 محضر إزالات إدارية، و40 محضر إشغالات طريق و28 محضر مزاولة مهنة بدون ترخيص، و63 محضرا لبائعة متجولين.

وقال رئيس المركز، إن هذه الحملة جاءت بناء على تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر المشددة لجميع رؤساء المدن والأحياء، بضرورة إزالة جميع الإشغالات والتعديات، مشيرا إلى أن مركز إسنا يوجد به سوق حضارى حديث معد لجميع البائعة الجائلين بأسعار رمزية، وأن الوحدة المحلية تقوم بتنفيذ القانون وردع المخالفين لأى تجاوز يضر بالمجتمع على كافة المستويات.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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