بالصور.. البدء فى إصلاح هبوط أرضى بعرض 10 أمتار وسط الإسكندرية

بدأت مديرية الطرق والكبارى بالإسكندرية، برئاسة المهندس السيد محمد، فى إصلاح هبوط أرضى وقع بالأمس فى إطار تداعيات موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى هطلت على الإسكندرية أمس.

وأشار المهندس السيد محمد مدير مديرية الطرق بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، إلى أن الهبوط وقع فى شارع عبد المنعم سند بمنطقة الإبراهيمية، نتيجة كسر فى ماسورة مياه وماسورة صرف صحى بسبب هطول الأمطار.

وأوضح مدير المديرية، أن الهبوط الأرضى بعمق 3 أمتار وعرض 10 أمتار، وجار الإصلاح حاليًا بالتنسيق مع شركة مياه الإسكندرية.



>