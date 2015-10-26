أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. البدء فى إصلاح هبوط أرضى بعرض 10 أمتار وسط الإسكندرية

Google+ Print
بالصور.. البدء فى إصلاح هبوط أرضى بعرض 10 أمتار وسط الإسكندرية بالصور.. البدء فى إصلاح هبوط أرضى بعرض 10 أمتار وسط الإسكندرية
بدأت مديرية الطرق والكبارى بالإسكندرية، برئاسة المهندس السيد محمد، فى إصلاح هبوط أرضى وقع بالأمس فى إطار تداعيات موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى هطلت على الإسكندرية أمس.

وأشار المهندس السيد محمد مدير مديرية الطرق بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، إلى أن الهبوط وقع فى شارع عبد المنعم سند بمنطقة الإبراهيمية، نتيجة كسر فى ماسورة مياه وماسورة صرف صحى بسبب هطول الأمطار.

وأوضح مدير المديرية، أن الهبوط الأرضى بعمق 3 أمتار وعرض 10 أمتار، وجار الإصلاح حاليًا بالتنسيق مع شركة مياه الإسكندرية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365