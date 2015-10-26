بالصور.. الأقصر ترفع استعداداتها لمواجهة الأمطار وتبدأ تطهير مخرات السيول

رفعت سلطات محافظة الأقصر من استعداداتها لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة أو سيول بالمحافظة، من خلال تنفيذ خطة طوارئ عاجلة لمواجهة مخاطر السيول، وذلك بعد تعرض المحافظات لأول نوات الأمطار الغزيرة ومن بينها محافظة الأقصر بمختلف مدنها ومراكزها.

وفور هطول الأمطار بالمحافظة مساء أمس الأحد، خرج محمد بدر، محافظ الأقصر، فى جولة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة استمرت لمدة 10 ساعات كاملة للاطمئنان على الأوضاع فى جميع الأماكن التى تعرضت للأمطار والرياح الشديدة، كما توجه لجميع المناطق الجبلية التى تحوى مخرات للسيول وكذلك من المقرر أن يتم إضافة مخرات جديدة فيها لمنع أية كوارث قد تحدث خلال فصل الشتاء الذى سينطلق بقوة خلال الأيام المقبلة.

ووجه محمد بدر، محافظ الأقصر، الأجهزة المعنية، إنشاء غرفة عمليات لمتابعة أعمال تطهير مخرات السيول، والتى تقدر بـ13 مخرًا فى مناطق الطود والمدامود بالبر الشرقى للمدينة، ومخر سيل الرواجح بالقرنة، ومخر الضبعية حاجر أرمنت بالمريس، ومخر سيل عزبة حبشى بالقبلى قامولا بالبر الغربى، ومخر سيل زرنيخ، ومخر سيل الحميدات شرق بإسنا، ومخر سيل المحاميد قبلى، ومخر سيل حاجر أبو غدار بأرمنت، وهى المخرات الرئيسية والفرعية بالمدينة، وذلك تم بالتعاون مع وزارة الرى والزراعة وخبراء الصرف المغطى.

وشدد بدر على رفع الاستعدادات لمواجهة أى أحداث طارئة، واحتواء تداعيات مخاطر السيول فى حالة وقوعها، مع التركيز على المناطق الأكثر تعرضًا للسيول بالمحافظة، وذلك بمشاركة هيئة الموارد المائية بالتعاون مع مديرية الزراعة وشبكة الصرف الصحى والرى بالأقصر، وتجهيز المخرات لاستقبال أى كميات من المياه، وحجزها بعيدًا عن الكتل السكنية والأراضى الزراعية، وتحويلها إلى البحر والترع والقنوات والمصارف.

كما أصدر محافظ الأقصر تعليماته لمديرية الرى بضرورة الاستعانة بهيئة الأرصاد الجوية، فى التنبؤ بحالة الأمطار والسيول والتغييرات الجوية بصفة دورية، والاستفادة منها فى وضع الخطط، ورفع درجات الاستعداد القصوى بجميع الإدارات واتخاذ جميع التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على جميع شبكات المجارى المائية، وإعلان حالة الطوارئ بين أجهزة الدفاع المدنى، والإنقاذ والأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة السيول.

وأوضح بدر، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء عادل مهران، سكرتير عام المحافظة، وتشمل اللجنة جميع المصالح والهيئات الحكومية المعنية بمواجهة الكوارث، ومنها مديريات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والتموين، حيث تتابع اللجنة عن قرب استعدادات المديريات، من حيث توفر الرصيد الكافى من المواد الغذائية وتدبير المخزون الأساسى من السولار، والقيام بحصر شامل للمخابز وإنتاجها، مع توفير الخيام والبطاطين، وإقامة معسكرات الإيواء بجوار أماكن السيول مع استغلال المدارس القريبة التى تقع بالقرب من مجرى السيول عند وقوع الكوارث لتكون بمثابة ملاجئ ومعسكرات لمأوى المضارين وتقوم اللجنة بالمرور على مجارى السيول للتأكد من عدم إقامة أى مبانٍ أوعشوائيات على مجرى السيل، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد إزالتها فورًا حرصًا على سلامة المواطنين.

كما أمر المحافظ بتشكيل فرق عمل بالأحياء والقرى والمدن، ونشر عربات "الكسح" لسحب أية تجمعات للمياه أولا بأول، وكلف المحافظ خلال جولته رؤساء المدن بالمرور على على كافة المناطق المحتمل تعرضها لسيول أو أمطار غزيرة، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة أية أخطار، كما أعلن عن جاهزية كافة مخرات السيول بالمحافظة للعمل.

وأشرف المحافظ على سحب مياه الأمطار بمداخل القرى فى جنوب المحافظة، كما اطمأن على سلامة آثار المحافظة، وجاهزية خطط حمايتها من مخاطر الأمطار.

وانتقلت كاميرا (اليوم السابع) لعدد من تلك المخرات الخاصة بالسيول فى مدينة أرمنت ومنطقة المدامود شمالى المحافظة ومدينة إسنا، وذلك للوقوف على حالتها وطبيعتها التى تبين أنها على أعلى مستويات الجاهزية لردع وصد أية سيول قد تصل للمحافظة، كما يقوم العمال فى إحدى المخرات بأعمال التجهيز والبناء الجيد لها بكل قوة وحسم.

ومن جانبه، صرح محمد على أمين، أحد أبناء مدينة حاجر أرمنت، أن مخر السيول المتواجد فى المنطقة الجبلية القريبة من قريتهم ساعد فى كبح جماح الأمطار الغزيرة التى كادت أن تودى بحياتهم بغزارة ليلة أمس الأحد، كما أن محافظ الأقصر وصل إليهم مساءً واطمأن على الجميع كما تفقد المخر وتابع العمل فى المخر وتجهيزه من قبل العمال الذى يعملون فيه منذ الصباح الباكر.



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