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سمير صبري وسوسن بدر وداود عبد السيد يدعمون مؤتمر إسقاط قانون إزدراء الأديان

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سمير صبري وسوسن بدر وداود عبد السيد يدعمون مؤتمر إسقاط قانون إزدراء الأديان سمير صبري وسوسن بدر وداود عبد السيد يدعمون مؤتمر إسقاط قانون إزدراء الأديان

تواصل حملة “لا لمحاكم التفتيش” حصد أصوات العديد من الفنانين والمثقفين والأدباء والشخصيات العامة من مختلف التوجهات الفكرية والعمرية.

وقالت الدكتورة دينا أنور المتحدث الإعلامي لمؤتمر إسقاط قانون ازدراء الأديان، التي تنظمه الحملة في القاعة الرئيسية لنقابة الصحفيين أوائل شهر نوفمبر القادم أن الإقبال الكبير على توقيع استمارة الحملة يعكس وعيا بأهمية إسقاط المادة التي يستغلها دعاة القوى الظلامية كسيف مسلط على رقبة الإبداع والمبدعين وكل من يحاول التفكير وإعمال العقل.

وأشارت “أنور ” إلى جهود الإعلامية بسنت حسن الأمين العام للمؤتمر والتي نجحت في حصد توقيعات كوكبة من كبار الفنانين والأدباء والمثقفين وعلى رأسهم الفنانة عزة بلبع والفنان سمير صبري والمبدع داود عبد السيد والفنانة سوسن بدر والمخرج عمر عبد العزيز والسيناريست مصطفى محرم والأمير اباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي والناقد الفني طارق الشناوي ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية والمخرج علي الغزولي والمفكر الكبير احمد بهاء الدين شعبان والدكتور جمال زهران والإعلامية منى سلمان وغيرهم من كبار الأدباء والفنانين .

من جانبها توقعت  الإعلامية بسنت حسن أن تفرض أجندة المؤتمر نفسها على طاولة البحث لدى المسئولين في الدولة مشيرة إلى أن العريضة التي ستنبثق عن المؤتمر سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح مباشرة

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