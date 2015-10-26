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كشف غموض جثة «فتاة المصرف» ‎ في بني سويف

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كشف غموض جثة «فتاة المصرف» ‎ في بني سويف كشف غموض جثة «فتاة المصرف» ‎ في بني سويف

صورة أرشيفية

نجحت وحدة مباحث إهناسيا التابعة لمديرية أمن بني سويف، في اكتشاف حقيقة جثة لفتاة  في العقد الثالث من عمرها، والتي كانت قد وجدت ملقاة في مصرف داخل مدينة إهناسيا، والمُبلغ بغيابها.

وتبين من التحريات الأولية، التي قام بها العميد خلف حسين، مدير المباحث الجنائية، والرائد محمد عبداللطيف، رئيس وحدة مباحث إهناسيا، وبعد تشريح الجثة، تأكد وجود شبهة جنائية وراء وفاتها، ووجد أنها تُدعى “سيدة. ف. ص”، 26عامًا، مقيمة ببندر إهناسيا غرب المحافظة، وكشفت التحريات أن أشقاء المجني عليها، وهم “عبدالرحمن”، “محمود”، و”نجلاء”،  إتفقوا على التخلص منها لسوء سلوكها.

وأكدت تحريات الرائد محمدعبداللطيف، رئيس وحدة المباحث أن اشقاءها قد قاموا باستدراجها لمنزلهم بإهناسيا، وقامو بخنقها بـ”إيشارب”، وأحضروا ملاية سرير ولحاف، ووضعوا جثتها داخله، وقاموا بربطها بعد أن تأكدوا من إنها قد لفظت أنفاسها الآخيرة، وألقوا بها في مياه مصرف السلطاني.

وأعترف المتهمين عند مواجهتهم أمام العميد خلف حسين، بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة لتولي التحقيق.

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