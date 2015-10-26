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مصرع سائق فى خصومة ثأرية بين عائلتين بأوسيم

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مصرع سائق فى خصومة ثأرية بين عائلتين بأوسيم مصرع سائق فى خصومة ثأرية بين عائلتين بأوسيم
لقى سائق مصرعه بطريق أوسيم بشتيل، بعد أن أطلق عليه مسلحون النيران بدائرة مركز أوسيم، بسبب خصومة ثأرية قديمة وقعت فى محافظة أسيوط، ليلقى المجنى عليه مصرعه فى الحال.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد خالد فهمى مأمور قسم أوسيم ونائبه العقيد محمد نبيل، يفيد وفاة جمال.م 35سنة من محافظة أسيوط، ويعمل سائقا بسبب خصومة ثأرية قديمة بين عائلتين.

وعلى الفور، انتقل المقدم هشام بهجت رئيس المباحث ومعاونه الرائد ياسر عبد العال إلى محل البلاغ، وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها حول الواقعة لضبط المتهمين فى الواقعة، تحرر محضر وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.
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