أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سيدة تضرب مدير ومعلمى مدرسة بأسيوط بسبب نقلهم ابنها من مقعد لآخر

Google+ Print
سيدة تضرب مدير ومعلمى مدرسة بأسيوط بسبب نقلهم ابنها من مقعد لآخر سيدة تضرب مدير ومعلمى مدرسة بأسيوط بسبب نقلهم ابنها من مقعد لآخر
قامت ولية أمر أحد الطلاب بمدرسة ابتدائية بالتعدى على مدير ومعلمى المدرسة، وذلك بسبب نقل ابنها الطالب فى الصف الثانى الابتدائى من المقعد الذى يجلس عليه فى الصف الأول إلى الصف الثانى.

تلقى عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إخطارًا من محمد عبد المعتمد مدير إدارة أمن المديرية يفيد بوصول بلاغ من مدير مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية بأسيوط بقيام "دعاء.ف.س" والدة الطالب "عمر.إ.ن" بفصل 2\4 بالتعدى على مدير المدرسة والمعلم بالفصل، احتجاجا على تحريك ابنها من مقعده فى الأمام لجلوس طفل أقصر منه طولا بدلا منه وإجلاسه على مقعد بالصف الثانى.

وقال البلاغ، إن المدرسين حاولوا إقناعها بأن من يجلس فى الصف الأول الأطفال قصار القامة، حتى يتسنى لهم النظر إلى السبورة المدرسية، غير أنها استمرت فى التعدى بالسب والشتم، وفوجئ المدير بتعديها عليهم بالضرب.

وعلى الفور أمر وكيل وزارة التربية والتعليم بإبلاغ الشرطة، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365