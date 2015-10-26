سيدة تضرب مدير ومعلمى مدرسة بأسيوط بسبب نقلهم ابنها من مقعد لآخر

قامت ولية أمر أحد الطلاب بمدرسة ابتدائية بالتعدى على مدير ومعلمى المدرسة، وذلك بسبب نقل ابنها الطالب فى الصف الثانى الابتدائى من المقعد الذى يجلس عليه فى الصف الأول إلى الصف الثانى.

تلقى عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إخطارًا من محمد عبد المعتمد مدير إدارة أمن المديرية يفيد بوصول بلاغ من مدير مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية بأسيوط بقيام "دعاء.ف.س" والدة الطالب "عمر.إ.ن" بفصل 2\4 بالتعدى على مدير المدرسة والمعلم بالفصل، احتجاجا على تحريك ابنها من مقعده فى الأمام لجلوس طفل أقصر منه طولا بدلا منه وإجلاسه على مقعد بالصف الثانى.

وقال البلاغ، إن المدرسين حاولوا إقناعها بأن من يجلس فى الصف الأول الأطفال قصار القامة، حتى يتسنى لهم النظر إلى السبورة المدرسية، غير أنها استمرت فى التعدى بالسب والشتم، وفوجئ المدير بتعديها عليهم بالضرب.

وعلى الفور أمر وكيل وزارة التربية والتعليم بإبلاغ الشرطة، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.