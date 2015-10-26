وصول المتهمين فى قضية " اقتحام قسم العرب" لمعهد أمناء الشرطة

وصل منذ قليل الى معهد أمناء الشرطة بطرة، المتهمون فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم العرب ببورسعيد"، لنظر محاكمتهم أمام محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد الشربينى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة من بينها: التجمهر والتلويح بالعنف، واقتحام قسم العرب ببورسعيد، والقتل والشروع فى القتل، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم، وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص .
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة من بينها: التجمهر والتلويح بالعنف، واقتحام قسم العرب ببورسعيد، والقتل والشروع فى القتل، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم، وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص .
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