شرطة السياحة تضبط سائقا استولى على 10 آلاف من سائح بجنوب سيناء

شن رجال الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حملات أمنية موسعة استهدفت مكافحة كافة الجرائم بشتى صورها وضبط المشتبه فيهم وملاحقة الخارجين عن القانون، وفحص المترددين على المنطق والمنشآت السياحية والأثرية بجميع المناطق الجغرافية، وذلك بقصد بث الطمأنينة فى نفوس السائحين والزائرين للعمل على تنشيط السياحة وعدم الإضرار بالدخل القومى والاقتصاد المصرى.

أسفرت الحملات التى تمت بإشراف اللواء أحمد مصطفى شاهين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، عن كشف غموض واقعة تعرض أحد السائحين لسرقة مبلغ 10 آلاف جنيه و3 جوازات سفر تركها داخل سيارة ميكروباص عقب عودته من رحلة بحرية بجنوب سيناء.

وتبين من خلال التحريات أن " م . م . و " 27 سنة، ومقيم السنطة غربية، سائق الميكروباص قام بإخفاء متعلقات السائح أسفل المقعد الأمامى وبالكشف عليه جنائيا، تبين أنه سبق ضبطه واتهامه فى القضية رقم 1793 لسنة 2013 جنح شرم الشيخ سرقة متنوعة.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 8 ح لسنة 2015 وحدة سياحة شرم الشيخ لعرض المتهم والمضبوطات والسيارة على النيابة.

كما تمكن ضباط مباحث شرطة سياحة بورسعيد من ضبط " ك. ع. م " 42 سنة، موظف ومقيم كفر طهرمس الجيزة، أحد نزلاء فندق سياحى، وتبين أنه محكوم عليه ومطلوب فى 12 قضية تبديد وسرقة تيار كهربائى آخرها القضية رقم 5051 لسنة 2013 تبديد بإجمالى حبس 8 سنوات و8 شهور، وتم تحرير المحضر رقم 3 ح لسنة 2015 سياحة بورسعيد لعرضه على النيابة.

ونجح رجال مباحث سياحة الجيزة من ضبط " ب. س. س " 34 سنة، مقيم بولاق الدكرور، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين آخرهما القضية رقم 32667 لسنة 2008 جنايات مخدرات العمرانية حبس 5 سنوات تم تحرير المحضر رق 2 ح سياحة الجيزة لعرضه على النيابة.

كما تمكن رجال مباحث سياحة أسوان من ضبط " أ. أ. م" 32 سنة، حلاق ومقيم كوم أمبو، وشقيقه " خ. أ. م " 27 سنة، حلاق لقيامهم بالحفر خلسة بمسكن والدهما بقصد البحث والتنقيب عن الآثار وتم ضبط حفره مربعة الشكل 2 متر ×2متر بعمق 5 متر وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر وتم تحرير المحضر رقم 2 ح وحدة سياحة كوم امبو وإخطار النيابة لتولى التحقيق.