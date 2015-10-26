ابحث مع الشرطة.. الداخلية تواصل نشر أسماء وصور الهاربين من السجون

أولاً: المطلوب ضبطهم لتنفيذ الأحكام: -
عبير نصر عبد الواحد عامر مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية - وتتردد على مناطق (النزهة، الساحل).. مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى (41 حكما قضائيا صادر ضدها).
أحمد إبراهيم على فرج مقيم بالزيتون بالقاهرة - ويتردد على منطقة (الزيتون)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (111 حكما قضائيا صادر ضده).
محمود إسماعيل حسن محمود مقيم بالبساتين بالقاهرة - ويتردد على مناطق (الرحاب بالتجمع الخامس، البساتين)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (141 حكما قضائيا صادرا ضده ).
عمرو عبد الرحمن عفيفى مقيم بالقليوبية - ويتردد على دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (91 حكما قضائيا صادرا ضده).
إيمان فؤاد عبد الله السيد مقيمة بالجيزة - تتردد على مناطق (القاهرة الجديدة – مدينة نصر)، مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى (61 حكما قضائيا صادرا ضدها).
ثانياً: الهاربون من السجون:
إيهاب محمد العمرى حسن السيد مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف - هارب من السجون فى القضية رقم 16079/2005ج بنى سويف (قتل عمد).
سامى حسين مرايف خالد مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم - هارب من السجون فى القضية رقم 1406/2005ج يوسف الصديق (قتل).
رسمى عيد أحمد جمعة مقيم بدائرة قسم شرطة رفح بشمال سيناء - هارب من السجون فى القضية رقم 2213/2007ج أول العريش (مخدرات).
أحمد رشاد على السنهابى مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم - هارب من السجون فى القضية رقم 1420/2005ج الجناين (مخدرات).
كامل محمد أمين مقاوى – سن 64 – مقيم بالهرم بالجيزة - هارب من السجون فى القضية رقم 5858/2006ج الجيزة (قتل).
وأكدت وزارة الداخلية إيمانها الكامل بوعى شعب مصر الذى يرسخ دائماً حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هيبة القانون.