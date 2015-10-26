ابحث مع الشرطة.. الداخلية تواصل نشر أسماء وصور الهاربين من السجون

واصلت وزارة الداخلية نشر أسماء وصور الهاربين من السجون والصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، وناشدت الوزارة المواطنين التعاون مع كل الأجهزة الأمنية والإدلاء بأية معلومات تُساعد فى إلقاء القبض على هؤلاء الهاربين، حيث خصصت الوزارة أرقام تليفونات ( 24888888 – 24884500 - 115) للتواصل مع المواطنين فى هذا الشأن .

أولاً: المطلوب ضبطهم لتنفيذ الأحكام: -

عبير نصر عبد الواحد عامر مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية - وتتردد على مناطق (النزهة، الساحل).. مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى (41 حكما قضائيا صادر ضدها).

أحمد إبراهيم على فرج مقيم بالزيتون بالقاهرة - ويتردد على منطقة (الزيتون)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (111 حكما قضائيا صادر ضده).

محمود إسماعيل حسن محمود مقيم بالبساتين بالقاهرة - ويتردد على مناطق (الرحاب بالتجمع الخامس، البساتين)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (141 حكما قضائيا صادرا ضده ).

عمرو عبد الرحمن عفيفى مقيم بالقليوبية - ويتردد على دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (91 حكما قضائيا صادرا ضده).

إيمان فؤاد عبد الله السيد مقيمة بالجيزة - تتردد على مناطق (القاهرة الجديدة – مدينة نصر)، مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى (61 حكما قضائيا صادرا ضدها).

ثانياً: الهاربون من السجون:

إيهاب محمد العمرى حسن السيد مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف - هارب من السجون فى القضية رقم 16079/2005ج بنى سويف (قتل عمد).

سامى حسين مرايف خالد مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم - هارب من السجون فى القضية رقم 1406/2005ج يوسف الصديق (قتل).

رسمى عيد أحمد جمعة مقيم بدائرة قسم شرطة رفح بشمال سيناء - هارب من السجون فى القضية رقم 2213/2007ج أول العريش (مخدرات).

أحمد رشاد على السنهابى مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم - هارب من السجون فى القضية رقم 1420/2005ج الجناين (مخدرات).

كامل محمد أمين مقاوى – سن 64 – مقيم بالهرم بالجيزة - هارب من السجون فى القضية رقم 5858/2006ج الجيزة (قتل).

وأكدت وزارة الداخلية إيمانها الكامل بوعى شعب مصر الذى يرسخ دائماً حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هيبة القانون.