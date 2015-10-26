مصرع مواطن فى حادث تصادم بمحافظة أسوان

لقى مواطن مصرعه فى حادث مرورى بمدينة كوم أمبو، بعد أن صدمته دراجة نارية طائشة، فيما صرحت النيابة بدفن الجثة، وجار التحقيق فى ملابسات وظروف الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم إخطارًا باصطدام دراجة نارية بمواطن ووفاته متأثرًا بإصابته، وتبين أنه أثناء عبور المواطن "ف. م. ع" 50 سنة لشارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو فوجئ بدراجة نارية مسرعة اصطدمت به وأحدثت إصابته ونقله المارة فى حالة حرجة لمستشفى كوم أمبو المركزى، وتم تحويله لمستشفى أسوان الجامعى، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته البالغة.