تعليم الجيزة: خصم 3 أيام من 43 مدير مدرسة لعدم تسجيل غياب الطلاب

أكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنها أصدرت قرارا بتوقيع جزاء خصم 3 أيام من مديرى مدارس بالمديرية لم يسجلوا الغياب الإلكترونى لطلاب الثانوية أمس الأحد.

وأضافت كشك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار تضمن مجازاة 43 مدير مدرسة لم يسجل الغياب، موضحة أن المديرية حريصة على تفعيل منظومة الغياب رغم تجميد قرار درجات السلوك والمواظبة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك متابعة بصفة يومية على المدارس من جهاز المتابعة والتفتيش بالمديرية للتأكد من تطبيق منظومة الغياب.