أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تعليم الجيزة: خصم 3 أيام من 43 مدير مدرسة لعدم تسجيل غياب الطلاب

Google+ Print
تعليم الجيزة: خصم 3 أيام من 43 مدير مدرسة لعدم تسجيل غياب الطلاب تعليم الجيزة: خصم 3 أيام من 43 مدير مدرسة لعدم تسجيل غياب الطلاب
أكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنها أصدرت قرارا بتوقيع جزاء خصم 3 أيام من مديرى مدارس بالمديرية لم يسجلوا الغياب الإلكترونى لطلاب الثانوية أمس الأحد.

وأضافت كشك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار تضمن مجازاة 43 مدير مدرسة لم يسجل الغياب، موضحة أن المديرية حريصة على تفعيل منظومة الغياب رغم تجميد قرار درجات السلوك والمواظبة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك متابعة بصفة يومية على المدارس من جهاز المتابعة والتفتيش بالمديرية للتأكد من تطبيق منظومة الغياب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365