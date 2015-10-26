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وزير الزراعة : مجلس الوزراء شكل لجنة لحل مشاكل 5 محاصيل استراتيجية

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وزير الزراعة : مجلس الوزراء شكل لجنة لحل مشاكل 5 محاصيل استراتيجية وزير الزراعة : مجلس الوزراء شكل لجنة لحل مشاكل 5 محاصيل استراتيجية

كتب عز النوبى

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، إنه تم تشكيل لجنة يترأسها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتهتم بالقضاء على المشكلات التى تواجه 5 محاصيل استراتيجية هى "القمح والقطن والذرة والأرز والسكر"، مشيرا إلى أن الخطة المتعلقة بذلك، تتضمن جداول زمنية تشمل اسباب المشكلات المتعلقة بكل محصول وحلولها وزيادة انتاجيتها.
> وأكد عصام فايد وزير الزراعة ، فى بيان لة اليوم الاثنين ، أن تعمل جاهدة لإيجاد حلول للمشاكل المتكررة التى تواجهها القطاعات المختلفة من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، خاصة المحاصيل الاستراتيجي، مؤكدا أنه فور الانتهاء من تلك الخطة وعرضها على رئيس المجلس تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال هذا الاسبوع.
>وأضاف أنه جار الانتهاء من الاستعدادات لبدء موسم القمح ، من خلال لجنة وزارية مكونة من الزراعة والتموين والتجارة والصناعة لتذليل كافة العقبات التى تواجه موسم القمح، حتى يطمئن الفلاحين على محصولهم قبل بدء الموسم وتلافى المشكلات التى تحدث سنويا، بالإضافة الى تشكيل لجنة اخرى من وزارات الزراعة والمالية والاستثمار لوضع الية لضمان وصول الدعم الى الفلاح الذى يستحقه.
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