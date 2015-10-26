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محمد بن راشد يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين

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محمد بن راشد يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين محمد بن راشد يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين

 تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية الشقيقة .. تضمنت دعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  - حفظه الله - للمشاركة في القمة الرابعة لقادة وزعماء الدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي تعقد في الرياض يومي 10  و 11 من شهر نوفمبر المقبل.

  قام بتسليم الرسالة إلى سموه في قصر زعبيل صباح اليوم .. سعادة الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة الذي نقل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحيات خادم الحرمين الشريفين وتمنياته لدولة الإمارات رئيسا وحكومة وشعبا دوام الرخاء والاستقرار.

 حضر اللقاء .. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.
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