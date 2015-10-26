دراسة نرويجية: أضرار حشو الأسنان أكبر من فوائده لأنه يتسبب فى التسوس

نتائج جديدة وغير متوقعة كشفت عنها مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مدينة أوسلو النرويجية، حيث أشارت إلى أن الأضرار الصحية الناجمة عن حشو الأسنان تفوق الفوائد التى نجنيها منه.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن حشو الأسنان يرفع فرص الإصابة بتسوس الأسنان، وكما لفتوا أن الإجراءات المصاحبة لعملية حشو الأسنان قد تفسر لنا لماذا الأسنان تصبح أكثر عرضة لحدوث العدوى الميكروبية، وكشفت نتائج الدراسة المحدودة التى أجريت مؤخراً أن 60% من الأسنان التى تم حشوها أصيبت بالتسوس خلال 5 سنوات.

ومن جانبهم، أوضح فريق من الخبراء فى الجمعية البريطانية للأسنان أنه يجب تقييم كل الأبحاث المتعلقة بأضرار حشو الأسنان، ويجب أن يكون كل أطباء الأسنان على دراسة بهذه النتائج.

وأكد الخبراء أن بعض أطباء الأسنان قد يتسببون بأنفسهم فى حدوث هذه المشاكل وإصابة الأسنان السليمة بالمشاكل أثناء علاج المشكلة الرئيسية، لافتين إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث للوقوف على حقيقة الأمر.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Dentistry"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.

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