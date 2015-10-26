تأخير طرح أول لقاح للملاريا ومنظمة الصحة تطالب الخبراء بالتروى

قال خبراء منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن أول لقاح للملاريا فى العالم مبشر، لكن يجب استخدامه أولا على أساس تجريبى قبل طرحه على نطاق واسع نظرا لمحدودية كفاءته.

وسيؤخر هذا القرار على الأرجح الاستخدام الشامل للقاح الذى يعطى عن طريق الحقن لما بين ثلاثة وخمسة أعوام.

ونظريا يمكن لعقار (موسكويريكس) الذى تنتجه شركة جلاكسو سميثكلاين، أن يمنع إصابة ملايين الأطفال بالملاريا فى إفريقيا هم عرضة لخطر الإصابة بالمرض القاتل الذى ينقله البعوض، لكنه رغم ذلك أقل كفاءة من لقاحات ضد أمراض عديدة أخرى، كما أن هناك شكوكا حول تمكن الدول من توفير الجرعات الأربع الضرورية لهذا اللقاح.

وقال جون إبرامسون رئيس مجموعة خبراء المشورة الاستراتيجية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إن الخبراء أوصوا بتنفيذ ثلاثة أو خمسة مشاريع تجريبية على مواليد تتراوح أعمارهم بين 5 أشهر و17 شهرا قبل التفكير فى طرح اللقاح على نطاق واسع.

وأضاف أن هذه المشاريع قد تشمل مليون طفل وتستغرق ما بين ثلاثة وخمسة أعوام. ولا تنصح لجنة الخبراء باستخدام اللقاح مع الأطفال الصغار.

وقال خبراء اللجنة إنه من الضرورى استخدام الجرعات الأربع للقاح لضمان الكفاءة المطلوبة.