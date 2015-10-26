حبس 3 أشقاء 15 يومًا بعد قتلهم شقيقتهم لسوء سلوكها فى بنى سويف

أمرت نيابة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، اليوم الاثنين، بحبس 3 أشقاء 15 يوما على ذمة التحقيق لقيامهم بقتل شقيقتهم.

وتعود الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من العميد هشام فريد مأمور مركز شرطة إهناسيا، الأسبوع الماضى، بعثور أهالى قرية المشارقة التابعة لدائرة المركز على جثة طافية بمياه للسيدة فى العقد الثالث من عمرها بترعة السلطانى التابعة للقرية، واختفاء معالمها وفى حالة تعفن.

على الفور، كثف الرائد محمد عبداللطيف رئيس مباحث إهناسيا والنقيب محمد الدمرداش معاون المباحث من جهودهم لكشف غمود الواقعة، وبالفحص والتحرى دلت التحريات أن الجثة لسيدة تدعى "سيدة.ف" 26 سنة وقام أشقاؤها الثلاثة "محمود" و"عبد الرحمن"، و"نجلاء"، بقتلها لسوء سمعتها وسلوكها.

واعترف المتهمون أمام الرائد محمد عبداللطيف، باستدراج المجنى عليها إلى منزل شقيقتها نجلاء بمدينة إهناسيا، وغافلها شقيقها "محمود" وخنقها بـ إيشارب وأحضروا ملاية سرير ولحاف ووضعوا الجثة داخلها، وقاموا بربطها بعد أن تأكدوا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وقاموا بمساعدة والدتها وقاموا بإلقائها بترعة السلطانى.