«البرلمان» يكشف أهم ملامح اللائحة الجديدة لتنظيم عمل مجلس النواب

كشفت مصادر في وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، لبرنامج “البرلمان”، الذي يقدمه الإعلامي نصر القفاص، على قناة أون تي في، عن أن أهم التعديلات الواردة في لائحة تنظيم عمل مجلس النواب الجديد، حيث أكدت أن اللائحة الجديدة تتضمن اختيار رئيس المجلس والوكلاء كل 5 سنوات، بمعنى أنه سيتم انتخابه مرة كل دورة برلمانية، بدلًا من انتخابهم كل فصل تشريعي.

وأضافت المصادر، أن الوزارة ستدرس اللائحة، وستقرر بعدها ما إذا كانت ستصدر بها قرار بقانون قبل انعقاد المجلس، أو تترك لمجلس النواب الجديد بعد انعقاده لإعدادها.

وكان اللواء خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب، قد أعلن عن انتهاء تعديل اللائحة القديمة المنظمة، لعمل مجلس النواب.

وأكد “الصدر”، في تصريحاتٍ للمحررين البرلمانيين، أنه تم رفع النسخة المُعدلة للمستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لإتخاذ مايراه حيالها بصفته الوزير المختص.

وقال أمين عام مجلس النواب، إن الأمانة العامة، قد ألغت المواد المُخالفة للدستور من اللائحة القديمة لمجلس الشعب، ولم يتم أي تعديل على المواد الحالية ولم تضيف أية مواد جديدة إليها.