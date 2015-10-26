لازم تخسى.. السمنة تقضى على مشاعرك الجنسية وتحرمك من حلم الأمومة

ارتفعت فى الآونة الأخيرة أعداد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل كبير، وخاصة الأطفال مما يؤثر عليهم فى المستقبل وعلى حياتهم اليومية والعملية والجنسية.

وهناك نسبة كبيرة من السيدات اللاتى تعانين من عدم الرغبة الجنسية نتيجة لزيادة الوزن، وهو ما ينطبق أيضا على الرجل السمين، فالسمنة تهدد الحياة الجنسية للسيدات والرجال، وهذا ما أكده الدكتور محمد حسين أبو حديد مدرس مساعد الأمراض الجلدية فى المركز القومى للبحوث.

ويضيف مدرس مساعد الأمراض الجلدية، أن السمنة تهدد حلم السيدات فى الأمومة، وقد يتعرضن للحرمان منها، لأن السيدات صاحبات الوزن الزائد أكثر عرضة للإصابة بتكيس المبايض الذى يعمل على تأخر الحمل بشكل ملحوظ، وأيضا يتسبب فى عدم انتظام الدورة الشهرية.

وأخيرا يؤكد د.محمد مدرس مساعد الأمراض الجلدية فى المركز القومى للبحوث، أن المرأة ذات الوزن الزائد قد تتعرض للإرهاق والمشقة أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، وعدم الشعور بالنشوة والاستمتاع بسبب عدم تناسب الجسم، ولا يكون أمامها أى حل للتخلص من هذه المشكلات سوى بتخلصها من الوزن الزائد وممارسة الرياضة.