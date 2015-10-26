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بالتطعيم حافظ على نفسك وأسرتك من الإنفلونزا

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بالتطعيم حافظ على نفسك وأسرتك من الإنفلونزا بالتطعيم حافظ على نفسك وأسرتك من الإنفلونزا
كثيرون يجهلون أهمية تناول تطعيم الإنفلونزا خاصة فى ظل التغير المناخى المفاجئ الذى تشهده البلاد حاليا من انخفاض ملحوظ فى درجات الجو والتعرض للطقس البارد.

حول ذلك يقول الدكتور سامح عبد الحميد مدرس الباثولوجيا الإكلينكية بجامعة الأزهر، إن الإنفلونزا عبارة عن إصابة الجسم بفيروس الإنفلوزنز الذى يصيب الأشخاص عن طريق العدوى بالرذاذ أو التنفس والعطس.

ويستكمل د. سامح قائلا " يجب على الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة ومنهم كبار السن والأطفال ضرورة تناول تطعيم أو مصل ضد الإنفلونزا لحمايتهم من التعرض للإصابة بها نظرا لأنه يساعد جهاز المناعة فى اكتشاف فيروس الإنفلوزنزا ومحاربته".

ويتابع د. سامح قائلا " يعتبر تطعيم الإنفلونزا أحد الأمصال الضرورية التى يحصل عليها الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست شهور نظرا لأن هذه الفترة العمرية للطفل تكون مناعته ضعيفة".

وأضاف د. سامح قائلا "يجب على كبار السن خاصة الذين يعانون من األمراض المزمنة الاهتمام بتناول التطعيم نظرا لأنه مع تقدم العمر تقل مناعة الجسم".

لذلك ينصح د. سامح بتوخى الحذر وتجنب التعرض لمسببات الإنفلونزا لتفادى أضرارها الصحية والابتعاد عن الأشخاص المصابين بالإنفلونزا".

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مصر 365