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دراسة جديدة تؤكد: اضطرابات النوم تؤدى على المدى البعيد إلى الإصابة بالبدانة

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دراسة جديدة تؤكد: اضطرابات النوم تؤدى على المدى البعيد إلى الإصابة بالبدانة دراسة جديدة تؤكد: اضطرابات النوم تؤدى على المدى البعيد إلى الإصابة بالبدانة
أشارت الدراسة العلمية التى أعدتها الباحثة الفرنسية "بول – ناتان"، إلى أن نقص النوم المتكرر يفسد عملية انتظام الهرمونات المسئولة عن تنبيه المخ باحتياجات الطاقة الجسمانية، مما يؤدى إلى الإحساس بالشبع أثناء تناول الوجبات بينما يزداد الجوع ونأكل أكثر كما ينشط مراكز المخ عملية الدفع على الطعام السريع وذلك يشير إلى أن المخ يعوضنا عن نقص النوم.

من ناحية أخرى أوضح الباحثون الأمريكيون الذين قاموا بقياس عملية النوم المتقطع، أن النوم المتقطع بحوالى ساعة و20 دقيقة يؤدى إلى تناول 549 سعرا حراريا أكثر فى اليوم التالى.

وأفادت الدراسة الفرنسية بأنه من الأفضل تناول حبة منومة خاصة فى حالة الضيق، وذلك بعد استشارة الطبيب، كما يجب تفادى الضوء الأزرق الصادر عن بعض الشاشات الذى يؤدى إلى اضطراب إفراز هرمون الميلاتونين واختيار الضوء البرتقالى الذى يسهل عملية النوم.

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