ما تكسليش وتاخديه حجتك.. فوائد للرياضة أثناء الحمل أهمها تسهيل الولادة

الحمل من أهم المراحل التى تمر بها المرأة، وتواجه خلالها العديد من التغيرات سواء بحالتها النفسية والجسدية.

الخمول والإرهاق من أكثر الأعراض شيوعًا لدى النساء فى فترة الحمل، والسبب يرجع بالطبع لعدد العمليات الحيوية التى يقوم بها جسدها فى تلك الفترة.

فى حين ينصح الأطباء بضرورة عدم الاستسلام لتلك الأعراض، والحرص على ممارسة الرياضة بقدر المستطاع، وخاصة فى حالة عدم وجود ما يمنع المرأة من ممارسة النشاط البدنى فى فترة الحمل.

فى السطور التالية يوضح عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، أهم الفوائد التى تعود على المرأة من ممارسة الرياضة البسيطة كالمشى أثناء فترة الحمل وهم:

- تساهم ممارسة الرياضة فى الحفاظ على الوزن من الزيادة المفرطة، وبالتالى فهى تقى المرأة من التعرض للسمنة بعد الولادة.

>- تعمل الرياضة على تنظيم نسبة السكر بالدم لذا فهى تجنب التعرض لسكرى الحمل.

>- ممارسة رياضة المشى فى الهواء الطلق، يحسن من عمل الجهاز التنفسى للمرأة، ويساعد على تنشيط عمل أعضاء الجسم كافة.

>- تساعد ممارسة الرياضة فى تحسين عمل عضلات وعظام الحوض، وتعمل على تقويتهما مما يسهل من عملية الولادة ويخفف ألامها بصورة كبيرة.