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إخلاء سبيل 4 متهمين فى سوهاج بكفالة 20 ألف جنيه بعد اتهامهم بالنصب

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إخلاء سبيل 4 متهمين فى سوهاج بكفالة 20 ألف جنيه بعد اتهامهم بالنصب إخلاء سبيل 4 متهمين فى سوهاج بكفالة 20 ألف جنيه بعد اتهامهم بالنصب
قررت محكمة جنح بندر سوهاج وسكرتارية فريد محمد، إخلاء سبيل المتهمين "إيهاب م" و"جمال ر" و"إكرام ع" و"إيمان أ"، بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم، بعد اتهامهم بالنصب على شخص يدعى "على م"، والاستيلاء منه على مبلغ 570 ألف جنيه.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من المجنى عليه بالنصب عليه من قبل المتهمين، بأن باعوا له منزلا ليس ملكهم، واستولوا على أمواله.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة أقوال المبلغ، وكشفت التحريات أن المتهمين أوهموا المجنى عليه بأن المنزل ملكهم، وقاموا ببيعه له والنصب عليه، وتم القبض على المتهمين.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وبعرضهم على محكمة الجنح أمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم.

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مصر 365