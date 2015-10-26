اشتعال النيران بدراجة بخارية داخل محطة تموين سيارات فى كفر الدوار

أنقذت العناية الإلهية أهالى كفر الدوار من كارثة محققة، بعد اشتعال النيران بدراجة بخارية "فر قائدها هارباً بها" أثناء تموينها داخل محطة تموين سيارات التعاون بالطريق الزراعى السريع بمدخل مدينة كفر الدوار، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

كان اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالبحيرة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل محطة تموين سيارات التعاون بالطريق الزراعى السريع بمدخل مدينة كفر الدوار.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وتبين اشتعال النيران بدراجة بخارية "فر قائدها هارباً بها" أثناء تموينها داخل المحطة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال المسئول عن المحطة "عبد الوهاب محمد منصور" ومقيم بمدينة كفر الدوار قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق ماس كهربائى بالدراجة، وأضاف بعدم وجود ثمة تلفيات بالمحطة.

انتقل خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحادث فنياً، وتحرر المحضر رقم 5116/2011 إدارى القسم.