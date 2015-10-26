أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اشتعال النيران بدراجة بخارية داخل محطة تموين سيارات فى كفر الدوار

Google+ Print
اشتعال النيران بدراجة بخارية داخل محطة تموين سيارات فى كفر الدوار اشتعال النيران بدراجة بخارية داخل محطة تموين سيارات فى كفر الدوار
أنقذت العناية الإلهية أهالى كفر الدوار من كارثة محققة، بعد اشتعال النيران بدراجة بخارية "فر قائدها هارباً بها" أثناء تموينها داخل محطة تموين سيارات التعاون بالطريق الزراعى السريع بمدخل مدينة كفر الدوار، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

كان اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالبحيرة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل محطة تموين سيارات التعاون بالطريق الزراعى السريع بمدخل مدينة كفر الدوار.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وتبين اشتعال النيران بدراجة بخارية "فر قائدها هارباً بها" أثناء تموينها داخل المحطة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال المسئول عن المحطة "عبد الوهاب محمد منصور" ومقيم بمدينة كفر الدوار قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق ماس كهربائى بالدراجة، وأضاف بعدم وجود ثمة تلفيات بالمحطة.

انتقل خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحادث فنياً، وتحرر المحضر رقم 5116/2011 إدارى القسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365