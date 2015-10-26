وفد يمني يبحث في القاهرة جهود حل الأزمة

وصل إلى القاهرة، اليوم الإثنين، وفد يمني برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق السابق،المهندس، عمر عبد الله الكرشمي، قادماً من صنعاء، في زيارة يلتقي خلالها مع عدداً من المسؤولين والشخصيات المصرية، لبحث التطورات الأخيرة في اليمن.

وقالت مصادر يمنية، إن “الوفد اليمني وصل على متن رحلة الخطوط اليمنية القادمة من صنعاء عن طريق مطار بيشه جنوب غرب المملكة العربية السعودية”حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت المصادر إلى أن “الوفد سيلتقي خلال زيارته مع كبار المسؤولين في مصر، وجامعة الدول العربية في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، وعلى ضوء جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد”.