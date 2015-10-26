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الجيش الليبي يتصدى لهجوم على الحي الجامعي ببنغازي

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الجيش الليبي يتصدى لهجوم على الحي الجامعي ببنغازي الجيش الليبي يتصدى لهجوم على الحي الجامعي ببنغازي

تصدت قوات كتيبة شهداء بوحليقة وكتيبة 204 دبابات بالجيش الليبي، لهجوم للجماعات الإرهابية على الحي الجامعي ببنغازي.

وقال المسؤول الإعلامي بالكتيبة 2 صاعقة عقيد سالم بوغفير، في تصريح له الليلة الماضية، إن الاشتباكات كانت مندلعة منذ صباح أمس الأحد وحتى المساء، في محاولة للكتائب الإرهابية لدخول المنطقة باستخدام عربات مدرعة.

وأوضح بوغفير أن الجماعات كانت تريد سحب بعض جثث عناصرها التي تركتها خلفها بعد انسحابها من المنطقة في الأيام الماضية، حيث تمكنت هذه الجماعات من أخذ بعض الجثث.

يذكر أن الجيش الليبي أعلن يوم الخميس الماضي سيطرته على الحي الجامعي ببنغازي.

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