أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالمنيا‎

Google+ Print
مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالمنيا‎ مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالمنيا‎

أرشيفية

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 2 أخرين، من بينهم حالة خطر في حادث سير سيارة بالطريق الزراعي أمام قرية بني أحمد بجوار كوبري أبوجريد التابعة لمركز المنيا.

وكان اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الزراعي، ووجود قتلى ومصابين.

وتبين بالانتقال والفحص، سقوط سيارة ربع نقل حمراء بترعة​ الابراهيمية، نتيجة انفجار الإطار الأمامي، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على السيارة، وتوفيت الفتاة، وأصيب شخصين من بينهم حالة خطر، ويذكر أن فر السائق هاربًا.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام، لسرعة إسعافهم، وجاري ضبط سائق السيارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا