مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالمنيا‎

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 2 أخرين، من بينهم حالة خطر في حادث سير سيارة بالطريق الزراعي أمام قرية بني أحمد بجوار كوبري أبوجريد التابعة لمركز المنيا.

وكان اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الزراعي، ووجود قتلى ومصابين.

وتبين بالانتقال والفحص، سقوط سيارة ربع نقل حمراء بترعة​ الابراهيمية، نتيجة انفجار الإطار الأمامي، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على السيارة، وتوفيت الفتاة، وأصيب شخصين من بينهم حالة خطر، ويذكر أن فر السائق هاربًا.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام، لسرعة إسعافهم، وجاري ضبط سائق السيارة.