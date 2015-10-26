اتفاق أوروبي على تهيئة أماكن لاستقبال 100 ألف لاجئ إضافي

اتفق زعماء أوروبيون في مؤتمر طارئ عقدوه في بروكسل على تهيئة أماكن جديدة لاستقبال 100 ألف لاجئ إضافي.

وبحسب ما ذكرت شبكة “BBC” حضر المؤتمر 11 زعيما من دول الاتحاد الإوروبي وثلاثة من خارجها لمناقشة كيفية التعامل مع أزمة اللاجئين التي تزداد تفاقما.

وتنص الاتفاقية على أن تفتح اليونان مراكز استيعاب جديدة تتسع لثلاثين ألف لاجئ بنهاية السنة الجارية.

وستقوم وكالة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتأمين استيعاب 20 ألفا في نفس الفترة.وستنشئ استيعاب50 ألف لاجئ جديد في دول البلقان، التي تقع على الخط المفضل لسير اللاجئين المتجهين إلى المانيا والدول الاسكندنافية.

وتنص الاتفاقية على إرسال 400 ضابط شرطة إلى سلوفينيا التي واجهت مصاعب في التعامل مع أفواج اللاجئين، وتعيين أشخاص يزودون السلطات المعنية بمعلومات عن أعداد اللاجئين.

ويذكر أن دول البلقان ساعدت اللاجئين على الوصول إلى حدود الدول القادمة في طريقهم، وقد رفض رئيس الوزراء الكرواتي طلبات بعدم تسهيل وصول اللاجئين إلى الحدود.

وكان جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية قد قال إنه يجب التوقف عن تمرير اللاجئين وإيصالهم إلى حدود دولة أخرى.

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش والرئيس بوروت باهور أن المحادثات الأخيرة ستنجح إذا وافقت على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع اللاجئين من السفر من تركيا إلى اليونان، لكن لم يجر الاتفاق على شيء كهذا.