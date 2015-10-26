زيدان يكشف عن رأيه في أداء ريال مدريد مع بينيتث

(إفي): أشاد المدير الفني لفريق كاستيا (رديف ريال مدريد)، الفرنسي زين الدين زيدان بالأداء الذي يقدمه الفريق الأول تحت قيادة مدربه رفاييل بينيتث، حيث وصفه بـ"الرائع".

وصرح زيدان أثناء حضوره فعاليات بطولة ودية "بينيتث يعجبني كثيرا، إنه يقدم أداء رائعا".

وبخصوص تطلعاته كمدرب أشار زيدان إلى أنه يركز حاليا في عمله مع فريق الرديف الذي يتصدر المجموعة الثانية في دوري الدرجة الثانية (ب).

وأضاف اللاعب الفرنسي السابق "في الوقت الحالي، أنا أعيش حلما، أنا في كاستيا، ونحن نلعب بطريقة جيدة ونتصدر ولا أرغب في أي شيء إضافي حاليا".

وتابع أحد أبرز نجوم ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة "سنرى بعدها ما الذي سيحدث في المستقبل ولكن أهم شيء بالنسبة لي حاليا هو كاستيا".