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إجازة يوم الشهيد واليوم الوطني من 1 إلى 6 ديسمبر

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إجازة يوم الشهيد واليوم الوطني من 1 إلى 6 ديسمبر إجازة يوم الشهيد واليوم الوطني من 1 إلى 6 ديسمبر

تقرر تعطيل كافة الوزارات والجهات الاتحادية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني للدولة اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2015، على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2015.

 وبهذه المناسبتين رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلين الله العلي القدير أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية. كما هنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبات.


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