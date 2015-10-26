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توافد المصريين فى سلطنة عمان على السفارة بجولة إعادة الانتخابات

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توافد المصريين فى سلطنة عمان على السفارة بجولة إعادة الانتخابات توافد المصريين فى سلطنة عمان على السفارة بجولة إعادة الانتخابات
فتحت السفارة المصرية فى سلطنة عمان أبوابها فى التاسعة صباحاً بتوقيت مسقط أمام الناخبين المصريين، للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات البرلمان، حيث توافد عدد قليل من أعضاء الجالية المصرية على السفارة للإدلاء بأصواتهم .

وتجرى انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى على المقاعد الفردية فقط بعد حسم قائمة فى حب 60 مقعدا بنظام القوائم من الجولة الأولى، فى قطاعى الصعيد وغرب الدلتا، ويتنافس المرشحون بجولة الإعادة على 222 مقعدا فرديا فى 103 دوائر بـ 14 محافظة، هى الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا و الأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وتجرى الانتخابات بالخارج فى جميع دول العالم باستثناء دول اليمن وسوريا وليبيا وإفريقيا الوسطى، التى ألغيت لجانها بسبب وجود نزاعات مسلحة، مما يصعب عملية إجراء الانتخابات فى ظل هذه الظروف وغياب الأمن.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت تصويت 30 ألفاً و 531 ناخباً من المصريين بالخارج، وبلغ إجمالى عدد الأصوات الباطلة 1856 صوتاً، والصحيحة 28675 صوتاً.

- القنصلية المصرية بشنغهاى تفتح أبوابها فى جولة الإعادة لانتخابات البرلمان
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