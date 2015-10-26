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دفاع صفوت الشريف: لم نتقدم بطلب للتصالح فى قضية الكسب غير المشروع

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دفاع صفوت الشريف: لم نتقدم بطلب للتصالح فى قضية الكسب غير المشروع دفاع صفوت الشريف: لم نتقدم بطلب للتصالح فى قضية الكسب غير المشروع
قال جميل سعيد رئيس هيئة الدفاع عن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه إيهاب "مخلى سبيله"، وأشرف "هارب"، وذلك فى اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ فى تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، إنه سيتقدم بمستندات لهيئة محكمة جنايات القاهرة، تفيد إبعاد التهم الموجهة لموكله .

وفيما يتعلق التقدم بطلب لوزارة العدل للتصالح مع الدولة، وسداد قيمة المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق، قال "سعيد" لـ"اليوم السابع" إنه لم يتقدم بطلب تسوية أو تصالح مع الدولة، وأن هذه الخطوة سابقة لأوانها -على حد وصفه- وأنه سيتقدم بمستندات تفيد براءة موكله من هذه التهم.

ومن المقرر، أن تعقد جلسة محاكمة صفوت الشريف ونجليه أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمحكمة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، ومن المقرر أن تشهد الجلسة الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء الذى قدمته النيابة فى الجلسة الماضية.

وسلمت النيابة العامة للمحكمة فى الجلسة السابقة، تقرير لجنة الخبراء التى تم تشكيلها لفحص وتقييم أملاك المتهمين، ونظرت الجلسة فى غرفة المداولة، فى غياب صفوت الشريف وحضور نجله إيهاب.

يشار إلى أنه كان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
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