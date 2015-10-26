ذئب فى هيئة البشر.. طالب ثانوى يغتصب رضيعة شقيقه حتى الموت فى بنها

لقيت طفلة رضيعة تدعى "رهف .ا.س" بالغة من العمر عام وشهرين، مصرعها، إثر إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تعرضها لاغتصاب من قبل عمها طالب الثانوى.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز بنها بالواقعة، وتتمثل فى تلقى مركز بنها بلاغا من مستشفى بنها الجامعى بوصول الطفلة "رهف.ا.س" جثة، وبمناظرتها تبين وجود اتساع كبير بفتحة الشرج، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

بالانتقال وسؤال والدة الطفلة المتوفاة المدعوة "رضوى.س.ع" 22 سنة ربة منزل قررت بأن الوفاة نتيجة إصابة ابنتها بنزلة معوية ورئوية وإسهال، ولم تتهم أحدًا بشىء، وبإجراء التحريات السرية بمعرفة ضباط مباحث المركز تبين عدم صحة ما جاء بأقوال والدة الطفلة المتوفاة، حيث توصلت إلى أن عم الطفلة المتوفاة المدعو "طلعت س.م" 16 سنة طالب بالثانوى الصناعى وراء ارتكاب الواقعة، والمتسبب فى وفاة الطفلة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بمعرض اعترافاته أنه منذ حوالى أسبوع توجهت والدة الطفلة لإحضار بعض المستلزمات لها، وأثناء ذلك تعدى على الطفلة جنسيا مما أدى لوفاتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8196 إدارى مركز بنها لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة.

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