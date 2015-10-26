أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ذئب فى هيئة البشر.. طالب ثانوى يغتصب رضيعة شقيقه حتى الموت فى بنها

Google+ Print
ذئب فى هيئة البشر.. طالب ثانوى يغتصب رضيعة شقيقه حتى الموت فى بنها ذئب فى هيئة البشر.. طالب ثانوى يغتصب رضيعة شقيقه حتى الموت فى بنها
لقيت طفلة رضيعة تدعى "رهف .ا.س" بالغة من العمر عام وشهرين، مصرعها، إثر إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تعرضها لاغتصاب من قبل عمها طالب الثانوى.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز بنها بالواقعة، وتتمثل فى تلقى مركز بنها بلاغا من مستشفى بنها الجامعى بوصول الطفلة "رهف.ا.س" جثة، وبمناظرتها تبين وجود اتساع كبير بفتحة الشرج، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

بالانتقال وسؤال والدة الطفلة المتوفاة المدعوة "رضوى.س.ع" 22 سنة ربة منزل قررت بأن الوفاة نتيجة إصابة ابنتها بنزلة معوية ورئوية وإسهال، ولم تتهم أحدًا بشىء، وبإجراء التحريات السرية بمعرفة ضباط مباحث المركز تبين عدم صحة ما جاء بأقوال والدة الطفلة المتوفاة، حيث توصلت إلى أن عم الطفلة المتوفاة المدعو "طلعت س.م" 16 سنة طالب بالثانوى الصناعى وراء ارتكاب الواقعة، والمتسبب فى وفاة الطفلة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بمعرض اعترافاته أنه منذ حوالى أسبوع توجهت والدة الطفلة لإحضار بعض المستلزمات لها، وأثناء ذلك تعدى على الطفلة جنسيا مما أدى لوفاتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8196 إدارى مركز بنها لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة.


>- اغتصاب معلمة بالإسكندرية على يد بلطجية عقب خروجها من مدرستها.. تجمهر الأهالى والمدرسين الغاضبين بإدارة العامرية التعليمية.. وأولياء الأمور يطالبون بوقف تعيين الفتيات فى أماكن نائية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365