اعتداء أهالى قرية أجهور الكبرى بالقليوبية على طاقم قناة فضائية

اعتدى بعض أهالى قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ على طاقم قناة فضائية وقاموا باحتجاز مراسلته وأفراد طاقم التصوير خلال عمل تحقيق مصور عن أضرار مكامير الفحم.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور مركز طوخ بالواقعة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث ومأمور المركز لمكان احتجاز طاقم القناة وتبين أنه عقب قيا م أحد الأشخاص بتحريض الأهالى على طاقة القناة وإلقاء الحجارة عليهم كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المشكو فى حقهم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 16435 إدارى مركز طوخ لسنة 2015م وجارى العرض على النيابة.